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Kütahya'da berber ve müşterisini öldüren zanlı adliyede

KÜTAHYA - Kütahya'da pompalı tüfekle berber dükkanını basarak berber ve müşterisini öldüren 80 yaşındaki zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün, Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'taki faaliyet gösteren berber dükkanına giden 80 yaşındaki Rıfat K., 'eşi hakkında dedikodu yaptıkları' iddiasıyla pompalı tüfekle iş yerine ateş ederek, 51 yaşındaki berber Necmi Aslan ile berberde müşteri olarak bulunan 60 yaşındaki Hüseyin Erden'i öldürmüştü.

Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Rıfat K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çelik yelek giydirilen zanlı, basın mensuplarının 'İki kişiyi neden öldürdünüz?" sorusuna, "Ben derdimi anlattım" cevabını verdi.