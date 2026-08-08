Kütahya\'da Biçerdöver Yangını: 15 Hektar Tarla Zarar Gördü

Kütahya'nın Kireç köyü yakınlarında biçerdöverden kaynaklandığı belirtilen yangında yaklaşık 15 hektarlık buğday ekili alan ile 7 hektarlık meşelik alan zarar gördü. Yangının ardından bölgeye gelen Kütahya Valisi Musa Işın, ekinleri yanan köylülerle bir araya gelerek durumları hakkında bilgi aldı ve gerekli araştırmaların ardından destek sağlanacağını belirtti.

Kütahya-Gediz kara yolunun 28. kilometresinde, Kireç köyü yakınlarında bulunan buğday ekili tarlada saat 11.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına 12 arazöz, 3 helikopter, 3 dozer ve 96 personelle müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürdürüldü.

Yangın sonrası tarlaları zarar gören köylülerle görüşen Vali Musa Işın, köylülerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi

Vali Işın, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Döverbiçerden kaynaklanan bir yangınımız meydana geldi. Bu yangın esnasında hemen Orman Bölge Müdürlüğümüz ekipleri oraya müdahale ettiler. Şu anda alan tamamen kontrol altında. Soğutma işlemleri yapılıyor. Ama maalesef bu yangında 150 dönüm civarında ya da 15 hektar civarında bir buğday hasarı meydana geldi. Tarlalar yandı. 7 hektar da bizim meşelik ağaçlarımızda bir hasar meydana geldi" dedi.

Yangına 12 arazöz, 3 helikopter, 3 dozer ve 96 personelle müdahale edildiğini belirten Işın, "Biz aslında döver biçerleri kontrollü bir şekilde belirli aralıklarla serin zaman dilimlerinde sahaya sürmelerine izin veriyoruz. Saat 12 ile 5 arasında çok fazla izin vermiyoruz. Bu konuda bir kararımız söz konusu. Gerçi hava çok sıcak değil ama rüzgar münasebetiyle çok kısa bir sürede yangın yayıldı" diye konuştu.

Biçerdöver ve ekibinin gerekli tedbirleri aldığını ifade eden Işın, "Aslında döver biçer ve ekibi de gerekli tedbirleri almışlar. Ancak ona rağmen maalesef rüzgarın etkisiyle de çok kısa bir sürede yangın meydana geldi. Soğutma işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yangının zarar verdiği ormanlık alanların meşelik olduğunu belirten Işın, "Meşelik alanlar biraz daha çok kısa bir sürede kendisini toparlayabiliyor. Çamlık ağaçlarımızda, çamlık alanlarımızda herhangi bir hasar meydana gelmedi çok şükür. Kısa bir sürede yangın kontrol altına alındı. Şu anda söndürme işlemleri yapılıyor. Çok geçmiş olsun" dedi.

Yangında ekinleri yanan köylüler, tarlalarının başında çalışmaların tamamlanmasını beklerken, Vali Işın'ın gerekli araştırmaların ardından destek sağlanacağı yönündeki açıklaması köylülere moral oldu.