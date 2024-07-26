Kütahya'da Çiftçi, Domuz Kovalarken Tüfekle Vurularak Öldü

3.Sayfa

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bir çiftçi, domuz kovalamak için gittiği nohut tarlasında traktörün üstünde tüfekle vurularak ölmüş vaziyette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Doğancılar köyünde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Mehmet Ali Kaçar, nohut tarlasına zarar veren domuzları kovalamak için dün gece traktörle Ören mevkiindeki arazisine gitti. Yaşlı adamın eve geri dönmemesi üzerine sabah tarlaya giden yakınları, Kaçar'ı traktör üstünde kanlar içinde, hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Kaçar'ın, domuz kovalarken traktördeki kendine ait av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu vurulduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaçar'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gediz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. - KÜTAHYA