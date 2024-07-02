Kütahya'da Cinayet: Zanlı Suçunu İtiraf Etti

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Kütahya'da annesini ve üvey babasını öldüren şüpheli, emniyette verdiği ifadede suçunu itiraf etti. Zanlının cinayetten önce silah ve çelik yelek aldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Meydan Mahallesi Meltem Sokak üzerinde bulunan bir ikamette Mert F.Ş. (19) isimli genç, üvey babası Ünal Koçer (53) ile annesi Sevgi Koçer'i vurduktan sonra polis ekiplerine ihbarda bulunmuş, bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri daire kapısı kilitli olduğundan kapıyı koçbaşı ile kırıp içeri girmişti. Dubleks dairenin üst katına çıkıldığında KETEM'de ebe olarak çalışan Sevgi Koçer (48) ve kuaför Ünal Koçer (53) isimli şahısların ateşli silahla öldürüldüğü belirlenmişti. Olay sonrasında şüpheli Mert F.Ş. polis ekiplerince gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi.

Cinayetten önce çelik yelek ve silah almış

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğinde ifade veren şüpheli Mert F.Ş., annesinin cinsel sapkınlığı olduğunu iddia ederek, telefonunda porno bulunduğunu, üvey babası ile anlaşamadığını, annesi ve üvey babasının sürekli olarak kendisine baskı kurduğunu, bunun üzerine çelik yelek, tabanca ve fişek aldığını, ayrıca evde annesine ait av tüfeği olduğunu ancak kendisinden korktukları için kurma kolunu çıkartıp sakladıklarını, kurma kolunu da temin ettiğini ifade etti.

Evden kovulunca dehşet saçtı

Olayı gerçekleştirmeden önce annesi ve üvey babasının kendisini evden kovduklarını belirten şüpheli Mert F.Ş., yemek masasında tartıştıklarını ve anne ve üvey babasının kendisini evden kovmaları üzerine odasından aldığı tüfek ve tabanca ile ilk olarak tüfekle annesine ateş ettiğini, ardından tüfekle bir el üvey babasına ateş ettiğini, kartuşun bitmesi üzerine belinden çıkardığı tabanca ile üvey babasına 3 el ateş ettiğini itiraf etti.

Katil zanlısı Mert F.Ş.'nin., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KÜTAHYA