Kütahya'nın Gediz ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 zanlı yakalandı

Kütahya\'nın Gediz ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 zanlı yakalandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 zanlı, Afyonkarahisar karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahısların kullandığı aracın Gediz ilçesine giriş yaparak çıkış yaptığını tespit etti. Araç, uygulama noktasında durduruldu ve yapılan sorgulamada şahısların hırsızlık kayıtları olduğu ancak aranmadıkları belirlendi. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan kontrollerde çalıntı eşyalar ele geçirildi. Hamile olan bir şüpheli ise rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

03.06.2024 09:11
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 zanlı Afyonkarahisar karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı görevlilerince evden hırsızlık olaylarına karışan şahısların kullandıkları aracın Gediz ilçesine giriş yaptığı, ilçede yaklaşık 2 saat kadar kaldıktan sonra çıkış yaparak İl Merkezine doğru geldiği tespit edildi.

Adı geçen araç Afyonkarahisar Karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durduruldu. Araç içerisindeki M.Y. (22), R.Y. ( 34) ile Z.Y. ( 21) isimli şahısların yapılan sorgulamalarında evden hırsızlık olaylarından kayıtları olduğu ancak aranmadıkları anlaşıldı. Bunun üzerine şahıslar ve araç gerekli incelemeler için Asayiş Şube Müdürlüğüne intikal ettirildi.

Şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan kontrollerde çorap içerisine gizlenmiş toplam 3 bin 800 TL, 2 adet ince altın zincir, 1 adet 22 ayar altın bilezik, 3 adet erkek kol saati, 1 çift altın küpe ve 1 adet kapı açmakta kullanılan plastik aparat bulunarak muhafaza altına alındı.

Yapılan araştırma sonucu bahse konu hırsızlık olayının Gediz ilçesinde S.M. (33) isimli şahsın ikamet ettiği adresten gerçekleştiği anlaşıldı.

"Şüpheli hamile kadın işlemler esnasında rahatsızlandı"

Şüphelilerden R.Y. işlemler devam ettiği esnada hamile olmasından dolayı rahatsızlanarak Şehir Hastanesine intikal ettirildi. Nöbetçi doktor tarafından doğum riskine karşı müşahede altında kalmasının uygun olacağını belirtmesi üzerine görevli refakatinde hastaneye yatışı sağlandı. Diğer 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sonrası Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'nın Gediz ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'nın Gediz ilçesinde evden hırsızlık olayına karışan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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