Kütahya'da Fuhuş Yapan Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencisi AIDS Taşıyor - Son Dakika
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Kütahya'da Fuhuş Yapan Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencisi AIDS Taşıyor

Kütahya\'da Fuhuş Yapan Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencisi AIDS Taşıyor

Kütahya'da yapılan çalışmalarda, Fas uyruklu üniversite öğrencisi Anouar Abbal'ın fuhuş yaparak para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Yapılan kan tetkikleri sonucunda Abbal'ın AIDS taşıdığı belirlendi ve sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

15.02.2024 22:10
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Kütahya'da fuhuş yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu üniversite öğrencisinin AIDS taşıdığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından fuhuşla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Gaybi Efendi Mahallesi'nde ikamet eden Fas uyruklu üniversite öğrencisi Anouar Abbal (21) isimli travesti şahsın adresine müşteri olarak gelen şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi. Şahıslara fuhuş yönünden idari işlem uygulanırken, toplum sağlığı için alınan kan tetkikleri sonucu şahsın bulaşıcı hastalık AIDS taşıdığı belirlendi. Şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Fuhuş Yapan Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencisi AIDS Taşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Fuhuş Yapan Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencisi AIDS Taşıyor - Son Dakika
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