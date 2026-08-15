Kütahya\'da Gizli Şahıs ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kütahya'da polis ekiplerince Eskişehir Karayolu Bulvarı üzerinde durdurulan bir araçta, arka koltukta bulunan battaniyenin altına gizlenmiş bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş ekipleri tarafından Kütahya-Eskişehir kara yolu üzerinde şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan kontrolde, arka koltukta bulunan battaniyenin altına gizlenmiş bir şahıs tespit edildi.G.S.'nin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda, "İnfaz Kurumuna Yasak Eşya Sokma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve bu nedenle arandığı belirlendi.

Yakalanması sırasında yere atmaya çalıştığı tespit edilen 16 adet sentetik ecza hapı da polis ekiplerince ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli G.S., işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.