Kütahya'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Kütahya'da Güvenlik Toplantısı

Kütahya\'da Güvenlik Toplantısı
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Vali Işın, Kütahya'da güvenlik ve asayiş çalışmalarını değerlendirdi, uyuşturucu ve trafik konularına değindi.

Kütahya'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı, Vali Musa Işın'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kütahya Valiliğinde düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, il protokolü ve güvenlik komisyonu üyeleri katıldı. Toplantıda Kütahya'nın genel güvenlik ve asayiş durumu kapsamlı şekilde ele alınırken, kent genelinde yürütülen çalışmalar ve güvenliğin daha da güçlendirilmesine yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirildi.

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele masaya yatırıldı. Toplantının önemli gündem maddeleri arasında uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele çalışmaları yer aldı. Kütahya genelinde uyuşturucu suçlarının önlenmesi, suçla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve kaçakçılığın engellenmesine yönelik uygulamalar değerlendirilirken, mevcut durumun analiz edilerek alınması gereken ilave tedbirler görüşüldü. Güvenlik birimlerinin sahadaki çalışmaları hakkında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, suçun önlenmesine yönelik kurumlar arası koordinasyonun artırılması konusu da ele alındı.

Trafik güvenliği de değerlendirildi

Toplantıda ayrıca kent genelindeki trafik güvenliği konusu da gündeme geldi.

Trafik kazalarının önlenmesi, sürücü ve yayaların güvenliğinin artırılması, trafik kurallarına uyulmasının sağlanması ve mevcut uygulamaların daha etkin hale getirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Güvenlik ve asayiş alanındaki çalışmaların vatandaşların huzurunu doğrudan ilgilendirdiğine dikkat çekilirken, ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine vurgu yapıldı.

"Çalışmalarımızı taviz vermeden sürdüreceğiz"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, kentin huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla güvenlik birimlerinin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti. Vali Musa Işın, "Kütahya'mızın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla güvenlik birimlerimiz gece gündüz demeden büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktadır. Suçun önlenmesi, suçluların yakalanması, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ile trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı taviz vermeden sürdüreceğiz" dedi.

Kamu kurumları arasındaki koordinasyonun önemine de değinen Işın, vatandaşların huzur içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Musa Işın, "Vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamaları için bütün kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Toplantı, kent genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmalarına ilişkin yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Trafik, Asayiş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Güvenlik Toplantısı - Son Dakika

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