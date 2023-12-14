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Kütahya'da hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da hırsızlık zanlısı yakalandı

Kütahya'da 9 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hırsızlık zanlısı, polis tarafından yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kütahya\'da hırsızlık zanlısı yakalandı
14.12.2023 - 08:41,
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Kütahya'da 9 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hırsızlık zanlısı yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda Saray Mahallesi Fuatpaşa Caddesi üzerinde işyerinden silahla yağma ile bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hırsızlığı suçlarından toplam 9 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.T.D. (27) isimli şahıs yakalanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika
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