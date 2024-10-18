Kütahya'da Kablo Hırsızlığı: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Kütahya'da Kablo Hırsızlığı: 1 Tutuklama

Kütahya'da cami inşaatından kablo çalan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerlerine işlem yapıldı.

18.10.2024 11:20
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Kütahya'da cami inşaatından kablo hırsızlığı olayına karışan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Merkez Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi TOKİ cami inşaatında hırsızlık olduğu ihbarı üzerine olay yerine intikal eden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerinin burada A.D isimli şahısla yaptığı görüşmede TOKİ Şantiye Şefi olduğunu, saat 17.50 sıralarında bir aracın şantiyeden kablo çaldığını belirtti. Ekipler tarafından şahısların yakalanmasına yönelik yapılan saha ve kamera çalışması sonrasında aynı gün Osmangazi Mahallesi Bahattin Çini Caddesi'nde araç yakalandı. Araç içerisinde 75 suç kaydı mevcut E.Y. (17 ), 30 suç kaydı mevcut C.E. (17) ve 17 suç kaydı mevcut A.C.E. (21) isimli şüpheli şahıslar 20 suç kaydı mevcut K.E. (18 ) isimli şahısla olayı gerçekleştirdiklerini ve suça konu kabloları S.C. Hurdacılık isimli iş yerine sattıklarını beyan ettiler. Hurdacı U.G. isimli şahıs, şüphelilerden bakır kablo satın aldığını kabul ederken, suça konu kablolar müştekiye teslim edilmek üzere teslim alındı.

GBT kontrollerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan E.Y. ve C. E isimli şahıslar Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gerekli işlemler için teslim edildi. A.C.E. isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde Kütahya 3. Asliye Ceza Mahkemesince Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak suçundan aranması olduğu tespit edilerek Nezarethane Büro Amirliğine teslim edildi. Ayrıca araç şoförü yaşı küçük C.E.isimli şahsa trafik ekipleri tarafından toplamda 27 bin 500 TL para cezası uygulandı ve araç otoparka çektirildi.

K.E. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, yakalanan şüpheliler Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı talimatıyla mevcutlu hazır edilmek üzere gözaltına alındı. A.C.E ve C.E. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Y. isimli şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

A.C.E. Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemleri sonrası aranma konusu gereği Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Kablo Hırsızlığı: 1 Tutuklama - Son Dakika

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