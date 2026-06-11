Kütahya\'da Kaçak Ürün Operasyonu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Yapılan aramalarda bir ikamette 34 bin 200 adet makaron, 9,4 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet sigara sarma makinesi ve hava kompresörü bulundu. Ekipler, kaçak sigara üretiminde kullanılacağı değerlendirilen malzemelere el koydu.

Ayrı bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda ise 39 adet farklı marka ve modelde kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla ve aralıksız şekilde sürdüğünü vurguladılar. - KÜTAHYA