Kütahya'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

Kütahya\'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.

26.07.2024 11:22
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Tavşanlı- Emet kara yolu Derecik köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 43 KT 801 plakalı otomobil ile Tavşanlı istikametine seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 16 KMT 04 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada her iki aracın şoförü ile 43 KT 801 plakalı otomobilde bulunan A.G. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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