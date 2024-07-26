Kütahya\'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde 3 Kişi Yaralandı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Tavşanlı- Emet kara yolu Derecik köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 43 KT 801 plakalı otomobil ile Tavşanlı istikametine seyir halinde olan M.Y. idaresindeki 16 KMT 04 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada her iki aracın şoförü ile 43 KT 801 plakalı otomobilde bulunan A.G. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KÜTAHYA