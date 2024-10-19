Kütahya'da Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika
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Kütahya'da Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Sürüyor

Kütahya\'da Kaybolan Kadını Arama Çalışmaları Sürüyor

Gediz'de kaybolan 52 yaşındaki Asiye Günay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

19.10.2024 18:17
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde kaybolan 52 yaşındaki kadını arama çalışmaları devam ediyor.

Akkaya köyünde dün sabah saatlerinde evden çıkan 52 yaşındaki Asiye Günay'dan haber alınamıyor. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte kaldığı evden yine aynı köyde bulunan ağabeyinin evine gitmek için çıkan Asiye Günay kayıplara karıştı.

Yakınlarının öğle saatlerinde durumu fark etmesi ile kaybolduğu anlaşılırken güvenlik güçlerine durum bildirildi. Dün öğle saatlerinden bu yana Jandarma, AFAD görevlileri ve köylüler tarafından aranılan Günay en son Eskigediz beldesinde görüldü. Arama ekipleri ayrıca dron ile havadan arama çalışmalarına devam ediyor.

Kadının yakınları arama ekiplerinden iyi bir haber beklerken, arama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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