Kütahya\'da Kovalama Sonrası Kaza

Kütahya'da polisten kaçan bir sürücü, bir süre sonra aracıyla kaza yaptı. Sürücünün ehliyetine 2030 yılına kadar el konuldu.

Kütahya'da alınan bilgiye göre, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil Şehir Hastanesi önünde polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı.

POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI

Kovalamaca, Şembel Caddesi üzerinden Okmeydanı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta sona erdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobilin yan yatmasına neden oldu. Araçta bulunan ve yara almadan kurtulan 3 kişi, polis ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Sürücünün ehliyetine 2030 yılına kadar el konulurken, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 80 bin TL para cezası uygulandı.