Kütahya'da polisten kaçan bir sürücü, bir süre sonra aracıyla kaza yaptı. Sürücünün ehliyetine 2030 yılına kadar el konuldu.
Kütahya'da alınan bilgiye göre, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan otomobil Şehir Hastanesi önünde polislerin üzerine sürerek kaçmaya başladı.
Kovalamaca, Şembel Caddesi üzerinden Okmeydanı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta sona erdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobilin yan yatmasına neden oldu. Araçta bulunan ve yara almadan kurtulan 3 kişi, polis ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Sürücünün ehliyetine 2030 yılına kadar el konulurken, alkollü araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından toplam 80 bin TL para cezası uygulandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Kovalama Sonrası Kaza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?