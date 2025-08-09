Kütahya\'da Kuaförde Yangın Çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Şehit Gaffar Okkan Caddesi'ndeki bir kuaför salonunda yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bilal Dinç'e ait kuaför dükkanında yangın, elektrik aksamında meydana gelen arıza sonucu başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Tamamen söndürülen yangının ardından gece saat 02.00 sularında soğutma çalışmalarına başlandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA