Kütahya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

02.05.2024 16:33
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi'nden Çağlayan Sokağa girdiği anda Hüseyin A. (16) idaresindeki 43 AEC 076 plakalı motosiklet karşı istikametten gelen İbrahim K. idaresindeki 43 U 3585 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Hüseyin A. yaralandı.

Yaralı sürücü Hüseyin A., 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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