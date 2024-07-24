Kütahya'da motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

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Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Durabey köyünde motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durabey köyü Karaerik mevkiinde E.Ü. yönetimindeki motosiklet, yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü E.Ü. ve yanındaki B.Y., ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA