Kütahya'da Motosiklet Tamircilerine Denetim

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce il merkezinde faaliyet gösteren motosiklet tamircilerine yönelik yapılan denetimlerde 89 adet motosiklet, 3 adet elektrikli bisiklet ve 17 şahıs sorgulandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından il merkezinde faaliyet gösteren 16 motosiklet tamircisine yönelik yapılan denetimlerde, 89 adet motosiklet, 3 adet elektrikli bisiklet ve 17 şahıs sorgulandı.

Bir işyerinde tamir amaçlı bulunan motosikletin yapılan sorgulamasında, Alaaddin Vergi Dairesi Müdürlüğü'nce yakalaması olduğu anlaşılarak otoparka çektirilmek üzere trafik ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA