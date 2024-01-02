Kütahya\'da Motosikletli Polis Timler Büro Amirliğinin 2023 Yılı İcraatları

Kütahya'da Motosikletli Polis Timler Büro Amirliğinin 2023 yılı icraatları açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Büro Amirliği tarafından 1 Ocak -31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 266 narkotik yakalamasında, 502,68 gram metamfetamin, 401,51 gram bonzai, 84,15 gram esrar, 0,79 gram eroin, 62 adet extasy, 989 adet sentetik ecza hap ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 tarihi eser yakalamasında, 30 adet sikke ve 3 adet detektör, 2 kaçak sigara yakalamasında 720 paket kaçak sigara ele geçirildi. 6 adet kaçak telsiz, 9 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı araç, 1 change motosiklet, 3 hacizli/yakalamalı araç, 1 yakalamalı araç, 8 suçüstü kasten yaralama yakalaması, 9 suçüstü hırsızlık yakalaması, 50 ruhsatsız tabanca, 26 ruhsatsız tüfek, 27 kurusıkı tabanca, 750 fişek/mermi, 349 kesici alet, 309 aranan şahıs, 3 dosya firari şahıs, 527 yoklama kaçağı ve 3 çakar/siren tertibatlı araç yakalandı.

Toplamda 37 bin 690 şahıs sorgulandı. - KÜTAHYA