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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince uyuşturucu operasyonu

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince yapılan bir operasyonda, M.T. isimli bir kişinin üst ve çevresinde yapılan aramada 1.24 gram bonzai ve 0.62 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kütahya\'da Motosikletli Polis Timlerince uyuşturucu operasyonu
10.01.2024 - 08:04,
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Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince bir kişinin yapılan üst ve çevre aramasında 1.24 gram bonzai ve 0.62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından Ziraat Mahallesinde yapılan çalışmalarda, M.T. (25) isimli şahsın yapılan üst ve çevre aramasında, 1.24 gram bonzai ve 0.62 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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