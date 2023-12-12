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Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı narkotik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 52,47 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Kütahya\'da Narkotik Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
12.12.2023 - 11:44,
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen 2 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan analiz çalışmaları sonucu Eskişehir Yolu PTS noktasında durdurulan araçtan 3 parça toplamda 52,47 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Şahıslardan A.Ç ve B.Y'nin ikametlerinde yapılan aramalarda, 38 adet sentetik ecza ve 1,67 gram sentetik kannabinoid, 4 parça toplamda 29,07 gram sentetik kannabinoid maddesi ile 0,89 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan diğer çalışmada ise çevreyolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan yolcu otobüsündeki R.G. isimli şahsın üzerinden dikdörtgen şeklinde kenarları 9-19 cm uzunluğunda olan (171 içimlik), kağıt mendile emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Narkotik Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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