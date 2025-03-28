Kütahya\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Çukurören köyünde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Murat Dağı eteklerinde bulunan Çukurören köyünde başlayan yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. İhbar üzerine olay yerine Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiye ekipleri ve çevre belde belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarına rağmen, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın kontrol altına alınamadı ve Altıntaş ilçesi sınırlarında bulunan ormanlık alana sıçradı.

Yetkililer, yangının yaklaşık karaçam ormanın bulunduğu 10 hektarlık alanda etkili olduğunu 4 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındığı belirtildi. - KÜTAHYA