Kütahya\'da durdurulan otobüste uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

Kütahya'da durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan ve eşyaları arasında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde taşıdığı şüphesiyle çevreyolu üzerinde durdurulan otobüste yolculuk yapan iki şahsın eşyalarında yapılan aramada, 152,05 gram metamfetamin ve 9,95 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA