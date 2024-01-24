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Kütahya'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayan bir otomobil Belediye Gençlik Parkı duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Araçta maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya\'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı
24.01.2024 - 16:59,  Güncelleme: 16:59
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde virajı alamayan otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilhisar Mahallesi Gençlik Parkı kavşağında meydana geldi. Yukarı Yoncaağaç Köyü istikametinden Hisarcık ilçesine seyir halindeki Ömer K. (73) yönetimindeki 45 ALR 832 plakalı otomobil Gençlik Parkı kavşağında virajı alamayarak Belediye Gençlik Parkının duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Ömer K. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza sonucu araçta maddi hasar oluşurken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika


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