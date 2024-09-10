Kütahya'da Patates Üreticisi Kamyonuyla Malını Satamayınca Eylem Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da Patates Üreticisi Kamyonuyla Malını Satamayınca Eylem Yaptı

Kütahya\'da Patates Üreticisi Kamyonuyla Malını Satamayınca Eylem Yaptı

Kütahya'da bir patates üreticisi, kamyonuyla kendi malını satması engellenince yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı. Zabıta ekipleri tarafından ceza kesilen üretici, Atatürk Bulvarı'nda kamyonunu park edip patates çuvallarını yola döktü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan üreticinin eylemi sonrasında trafik akışı normale döndü.

10.09.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da bir patates üreticisi kamyonuyla kendi malını satması engellenince yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar'dan Kütahya'ya gelerek kamyonuyla kaçak olarak patates satmaya çalışan M.K isimli patates üreticisi, zabıta ekipleri tarafından kendisine ceza kesilince Atatürk Bulvarı'nda eylem yapmaya çalıştı. Kamyonuyla Atatürk Bulvarı'nı trafiğe kapatıp patates çuvallarını yola döken M.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kamyonun çekici ile yoldan çekilmesinin ardından duran trafik akışı normale döndü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, trafik, Zabıta, Tarım, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Patates Üreticisi Kamyonuyla Malını Satamayınca Eylem Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:49:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da Patates Üreticisi Kamyonuyla Malını Satamayınca Eylem Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement