Kütahya'da polis taklidi dolandırıcıların tuzağı, H.A.'nın kızı sayesinde bozuldu

Kütahya'da kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin, 65 yaşındaki H.A.'yı altınlarını bozdurup banka hesabına yatırması yönünde yönlendirdiği dolandırıcılık girişimi, kızının dikkati ve polis ekiplerinin müdahalesi sayesinde engellendi.

Edinilen bilgiye göre, telefonla aradıkları H.A.'ya kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, altınlarını bozdurarak banka hesabına yatırmasını istedi. Telefon görüşmesinin ardından altınlarını yanına alarak evden çıkan H.A., yaşadıklarını kızına anlattı. Durumdan şüphelenen kızı, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, H.A.'nın Sevgi Yolu Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya gideceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, Zafer Meydanı'nda H.A.'ya ulaştı. Polis ekipleri, yaptıkları müdahaleyle H.A.'nın altınlarını bozdurarak dolandırıcılara para göndermesini önledi.

Kızının dikkati sayesinde ortaya çıkan dolandırıcılık girişimi, vatandaşların bu tür telefon aramalarına karşı dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.