Kütahya'da polisten telefon dolandırıcılığına karşı 'şüphe varsa para yok' uyarısı - Son Dakika
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Kütahya'da polisten telefon dolandırıcılığına karşı 'şüphe varsa para yok' uyarısı

Kütahya\'da polisten telefon dolandırıcılığına karşı \'şüphe varsa para yok\' uyarısı
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde kullanılan telefon dolandırıcılığı yöntemlerine karşı vatandaşları uyardı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları son dönemde kullanılan telefon dolandırıcılığı yöntemlerine karşı uyardı.

Toplum Destekli Polisler tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarında, dolandırıcıların telefonla aradıkları vatandaşları korku ve panik oluşturarak yönlendirmeye çalıştığına dikkat çekildi. Şüphelilerin kendilerini polis, savcı veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıtabildiği, vatandaşların kimlik ve banka bilgilerinin ele geçirildiğini ya da hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını öne sürerek para talep edebildiği belirtildi.

Bilgilendirmelerde, dolandırıcıların vatandaşlara "Ben polis memuruyum", "Ben savcıyım", "Kimlik ve banka bilgileriniz terör örgütünün eline geçti", "Hesabınızdaki parayı güvenli hesaba aktarın" veya "Altınlarınızı teslim edin" şeklinde ifadeler kullanabildiği aktarıldı.

Vatandaşlara, telefondaki kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmasının güvenilir olduğu anlamına gelmediği hatırlatılırken, devlet kurumlarının telefon aracılığıyla vatandaşlardan para, altın veya banka hesaplarındaki paranın başka bir hesaba aktarılmasını istemeyeceği vurgulandı.

Polis ekipleri, özellikle tanımadıkları kişilerden gelen telefon görüşmelerinde kişisel bilgiler, banka hesap bilgileri, şifre ve benzeri bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekti. Şüpheli bir telefon görüşmesiyle karşılaşılması durumunda ise vatandaşların görüşmeyi sonlandırarak durumu güvenlik güçlerine bildirmeleri istendi.

Dolandırıcılara karşı en önemli tedbirin şüpheli durumlarda sakin davranmak ve karşıdaki kişinin yönlendirmelerine göre hareket etmemek olduğu belirtilen bilgilendirmede, vatandaşlara "Şüphe varsa, para yok, telefonu kapat, polise ulaş" mesajı verildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da polisten telefon dolandırıcılığına karşı 'şüphe varsa para yok' uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da polisten telefon dolandırıcılığına karşı 'şüphe varsa para yok' uyarısı - Son Dakika
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