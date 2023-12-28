Kütahya\'da Sahte Alkollü İçki Operasyonu: 25 Litre Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gediz ilçesinde bir evde yapılan aramada, 25 litre sahte el yapımı alkollü içki ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde Gediz İlçesinde, A.E. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 25 litre sahte el yapımı alkollü içki, 20 litre etil alkol, 160 mililitre alkol aroması, 2 adet alkol damıtma kovası, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.E. isimli şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA