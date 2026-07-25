Kütahya\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Kütahya'da polis ekiplerince silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, silah parçası ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6136 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda 1 adet 9x19 milimetre otomatik tabanca, 30 adet "Browning" ibareli 9x19 milimetre tabanca, 49 adet tabanca fişeği, 2 adet otomatik tabanca şarjörü ve 2 bin 288 adet çeşitli silah parçası ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 1 adet payp, göz damlası kutusu içerisinde yaklaşık 5 mililitre uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı madde ile antifriz kutusu içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı madde bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan N.K., D.A., İ.K., Ö.F.D. ve B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.