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Kütahya'da Silah Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon: 16 Gözaltı - Son Dakika
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Kütahya'da Silah Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon: 16 Gözaltı

Kütahya'da silah ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 20 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi. 2 aylık teknik ve fiziki çalışma sonucunda ise toplamda 20 adet ruhsatsız tabanca, 970 adet tabanca fişeği, 6 adet ruhsatsız tüfek, 86 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet kurusıkı tabanca, 23,04 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi elde edildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

Kütahya\'da Silah Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon: 16 Gözaltı
24.01.2024 - 12:13,
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Kütahya'da silah ticareti yapan şahıslara yönelik 45 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 16 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda toplam 20 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde silah ticareti yapan şahısların tespitine yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu, geneli pavyonlar bölgesinde çalışan şahıslar hakkında projeli teknik ve fiziki takip çalışmaları yapıldı. Projeli teknik ve fiziki takip çalışması neticesinde 12 ayrı ara yakalama yapıldı. Yapılan ara yakalamalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 171 adet tabanca fişeği, 6 adet uzun namlulu silah fişeği ve 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkında çalışma başlatılan 12 şahsın 26 ayrı şahıs ile silah ticareti konusu ile ilgili olarak irtibatlı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması ve soruşturmaya konu başkaca suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Kütahya il merkezinde 37, Tavşanlı ilçesinde 4, Aslanapa ilçesinde 1, Eskişehir'de 3 adres olmak üzere toplamda 45 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 637 adet 7,65 mm tabanca fişeği, 117 adet 9 mm tabanca fişeği, 45 adet kurusıkı tabanca fişeği, 23,04 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

2 aylık teknik ve fiziki çalışma sonrası toplamda 20 adet ruhsatsız tabanca, 970 adet tabanca fişeği, 6 adet ruhsatsız tüfek, 86 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet kurusıkı tabanca, 23,04 gram kenevir tohumu ve 1 adet hassas terazi elde edildi.

Gözaltına alınan şahısların Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Silah Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon: 16 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Silah Ticareti Yapan Şahıslara Operasyon: 16 Gözaltı - Son Dakika
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