Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı

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Kütahya'da şizofreni hastası olduğu öğrenilen Y.G., dün öğle saatlerinde ayrı yaşadığı eşi G.G.'nin Alipaşa Mahallesi'nde kaldığı eve gitti.

TORNAVİDAYLA 18 YERİNDEN YARALADI

Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışmada Y.G., eşi G.G.'yi tornavida ile 18 yerinden yaralayıp, kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan G.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

9 SUÇTAN KAYDI VAR

Polis, 9 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Y.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.