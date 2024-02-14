Kütahya'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Operasyonu: 140 Gram Metamfetamin ve 60 Mililitre Likit Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Operasyonu: 140 Gram Metamfetamin ve 60 Mililitre Likit Kokain Ele Geçirildi

Kütahya\'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Operasyonu: 140 Gram Metamfetamin ve 60 Mililitre Likit Kokain Ele Geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 140 gram metamfetamin ve 60 mililitre likit kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

14.02.2024 17:27
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin durdurduğu şüpheli araçta yapılan aramada, 140 gram metamfetamin ve 60 mililitre likit kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan araçtaki 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi girişinde durdurulan şüpheli bir araçta uyuşturucu arama köpeği Mola ile yapılan aramada, 140 gram metamfetamin, 60 mililitre likit kokain ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.K. ve A.Ö. isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Operasyonu: 140 Gram Metamfetamin ve 60 Mililitre Likit Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da Şüpheli Araçta Uyuşturucu Operasyonu: 140 Gram Metamfetamin ve 60 Mililitre Likit Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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