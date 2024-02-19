Kütahya'da şüpheli bir ölüm yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kütahya'da şüpheli bir ölüm yaşandı

Kütahya\'da şüpheli bir ölüm yaşandı

Kütahya'nın Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki İsa Uyanık'ın evinde ölü olarak bulunması üzerine olayın şüpheli olduğu belirtildi. Uyanık'ın cenazesi otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma ise halen devam etmektedir.

19.02.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da bir şahsın ölümü şüpheli bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine Yenidoğan Mahallesinde 32 yaşındaki İsa Uyanık evinde ölü olarak bulundu.

Uyanık'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yenidoğan, Kütahya, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kütahya'da şüpheli bir ölüm yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:10:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da şüpheli bir ölüm yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement