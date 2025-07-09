Kütahya\'da Tarla Yangını: 800 Dekar Alan Zarar Gördü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde çıkan tarla yangınında, yaklaşık 800 dekar hububat ekili alanın zarar gördüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy yakınındaki tarlalardan dumanlar yükseldiğini gören halkın ihbarı üzerine bölgeye Kütahya ve Altıntaş belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arozözler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle köye doğru ilerleyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte güçlükle söndürüldü.

Yangında yaklaşık 800 dekar hububat ekili arazi zarar gördü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA