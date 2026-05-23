Kütahya'da Tırın Çarptığı Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde geri manevra yapan tırın çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, ilçedeki 2. Etap TOKİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. yönetimindeki 43 PF 222 plakalı tır geri manevra yaptığı sırada, alışveriş dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Vesile E.'ye çarptı. Tırın yaşlı kadının ayağının üzerinden geçtiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Vesile E., ambulansla önce Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı kadının şehir hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA