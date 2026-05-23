Kütahya'da Tırın Çarptığı Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Tırın Çarptığı Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı

23.05.2026 18:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emet'te geri manevra yapan tır, 78 yaşındaki kadına çarptı; kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde geri manevra yapan tırın çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, ilçedeki 2. Etap TOKİ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K. yönetimindeki 43 PF 222 plakalı tır geri manevra yaptığı sırada, alışveriş dönüşü yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Vesile E.'ye çarptı. Tırın yaşlı kadının ayağının üzerinden geçtiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Vesile E., ambulansla önce Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Ağır yaralı kadının şehir hastanesinde ameliyata alındığı öğrenildi. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Tırın Çarptığı Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü sert yükselişle kapattı
Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş’ın yakalanması için süreç hızlandı Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme: Firari Umut Altaş'ın yakalanması için süreç hızlandı
TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı TAG Otoyolu’nda feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için “Genel Başkan“ ifadesini kullandı YSK Başkanı, Kılıçdaroğlu için "Genel Başkan" ifadesini kullandı
Fenerbahçe’ye Becao’dan dev bonservis Fenerbahçe'ye Becao'dan dev bonservis
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
19:21
104 kuralı başını yaktı Okan Buruk yıldız futbolcusunu takımda istemiyor
10+4 kuralı başını yaktı! Okan Buruk yıldız futbolcusunu takımda istemiyor
19:11
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO’su Chus Bueno, Fenerbahçe’den özür diledi
EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga ve CEO'su Chus Bueno, Fenerbahçe'den özür diledi
18:39
Özgür Özel’in ’genel başkan’ unvanı TBMM’nin resmi sitesinden kaldırıldı
Özgür Özel'in 'genel başkan' unvanı TBMM'nin resmi sitesinden kaldırıldı
16:29
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı
15:33
Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu ile görüşmek için tek şartı var: O ilanı göreceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 19:37:00. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Tırın Çarptığı Yaşlı Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.