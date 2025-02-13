Kütahya'da Tornavida Saldırısı: Kadın Ağır Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Tornavida Saldırısı: Kadın Ağır Yaralı

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Şizofreni hastası koca, eşi G.G.'ye tornavida ile saldırdı; kadın ağır yaralandı, durumu ciddiyetini koruyor.

13.02.2025 11:11
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Kütahya'da, şizofreni hastası kocasının tornavidalı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olay, Kütahya'nın Ali Paşa Mahallesi Beyzade Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki G.G., ayrı yaşadığı eşi Y.G. (45) ile evinde tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şizofreni hastası olduğu belirtilen Y.G., yanında getirdiği tornavida ile eşine defalarca saldırarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun 18 yerinden yaralandığı tespit edilen G.G., sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, kadının hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti.
Polis ekipleri, saldırgan Y.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - KÜTAHYA

Kütahya\'da Tornavida Saldırısı: Kadın Ağır Yaralı
Kaynak: İHA

Şizofreni, şizofreni, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Şiddet, Hukuk, Son Dakika

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