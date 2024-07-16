Kütahya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kütahya\'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarparak karşı şeride geçip takla attı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

16.07.2024 09:31
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre çevreyolundan Kütahya istikametine seyir halinde olan Fatma Y. idaresindeki 43 U 738 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarparak karşı şeride geçip takla attı.

Dün geceki kaza sonrası olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri gaz kaçağına karşı otomobilde kontrol yaptı. Yaralı sürücü 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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