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Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü H.G. direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı ve takla attı. Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil servis ile hastaneye sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

01.02.2024 19:38  Güncelleme: 19:39
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Tavşanlı ilçesi Kütahya karayolu 5. kilometresinde sürücüsü H.G.'nin (51) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 43 EP 396 plakalı otomobil bariyere çarparak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü H.G. olay yerine çağrılan 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kütahya'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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