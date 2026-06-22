Kütahya'da Üç Araçlı Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kütahya'da Üç Araçlı Kaza: 2 Yaralı

Kütahya\'da Üç Araçlı Kaza: 2 Yaralı
22.06.2026 22:14
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Kütahya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Abdurrahman Karaa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ara yoldan İstasyon Caddesi'ne çıkmak isteyen hafif ticari araç ile ara yola dönüş yapmak isteyen otomobil çarpıştı. Bu sırada İstasyon Caddesi'nden çevre yolu istikametine seyreden başka bir otomobil, kazaya karışan araçlara çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Üç Araçlı Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

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