Kütahya\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kütahya'nın Hisarcık- Simav karayolunda iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gölcük Kavşağı'nda seyir halinde bulunan iki otomobil ile bir motosikletin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü T.K. ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, motosiklet sürücüsü T.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavşakta ilerleyen motosiklete otomobillerden birinin çarptığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.