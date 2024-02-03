Kütahya\'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı

3.Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesi ile Hisarcık ilçesi arasındaki karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emet-Hisarcık karayolu Yeniceköy yol ayrımından Emet istikametine dönmekte olan 35 AJD 408 plakalı araç, Emet istikametinden gelen 43 AEG 305 plakalı araçla çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan biri çocuk toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.K., M.K., Z.Y., R.Y., H.K., A.O isimli şahıslar ile bir çocuk ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA