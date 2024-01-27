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Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazada, Emet Tavşanlı karayolunda seyir halinde olan bir otomobilin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmasıyla meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak sürücü İsmail Kartal hayatını kaybetti.

Kütahya\'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
27.01.2024 - 13:57,
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emet Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Kartal (25) idaresindeki 43 UC 042 plakalı otomobil Emet'ten Tavşanlı'ya seyir halinde sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atması sonucu kaza meydana geldi. Kazada Sürücü İsmail Kartal (25) Hamza Y. (27) ve İsmail Y. (35) yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü İsmail Kartal sevk edildiği KSBÜ Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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