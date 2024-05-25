Kütahya\'da trafik kazasında yaşlı adam feci şekilde can verdi

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşlı adam feci şekilde can verdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ilçeye bağlı Gökler Beldesinde meydana geldi. Kazada kamyonetin altında kalan A.K.(75) feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre Gökler Belediyesinde çalışan S.K.(28) kum yüklü kamyonet ile belediye önünde kamyoneti park etmek istediği esnada geri manevra yaptı. Bu sırada belediye önünde bulunan kahvehaneden çıkan ve yavaş adımlarla yürüyen A.K.'a kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan A.K.'nın üzerinden kamyonet geçti.

A.K.'a aracın çarptığını gören vatandaşlar sürücü S.K.'u uyarmasının ardından vatandaşlar 112'ye durumu ihbar ettiler.

İhbar sonrası Gökler Beldesinde gelen sağlık ekipleri şahsın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası sürücü S.K jandarma tarafından gözaltına alınırken, sürücünün kullandığı araçla ilgili ehliyeti olmadığı tespit edildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KÜTAHYA