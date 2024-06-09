Kütahya'da Trafik Şube Müdürlüğü AYT Adaylarına Yardım Etti

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Kütahya'da Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, AYT'ye (Alan Yeterlilik Testi) geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu.

Dumlupınar Üniversitesi kampüs ve çevresinde adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, sınava geç kalma riski bulunan çok sayıda adayı, sınav yerine yetiştirdi.

Polisin gösterdiği özveri ve yardım çapaları, cep telefonu kameralarına anbeen yansıdı. - KÜTAHYA