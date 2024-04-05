Kütahya\'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı 26 kilometre uzaklıktaki Çakıllı Köyünde ağaç kesim işinde çalışan Yaşar Kahraman (54) tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucu düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşları ile kesim işini bitirip tomrukları yükledikten sonra yola çıkan Yaşar Kahraman idaresindeki traktör rampaya geldiği sırasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Kahraman devrilme esnasında traktörden düşerek savruldu. Kazayı gören arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Belirtilen yere gelen sağlık ekipleri Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kahraman'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla yaptıkları sokak çalışmalarında, Erzurum'a uyuşturucu götüreceği tespit edilen bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ikazına uymayarak kovalamaca başladı ve Eleşkirt ilçesine kadar devam etti. Araçta yapılan aramada 108 gram metamfetamin ele geçirildi ve araç içinde bulunan S.T ve A.K isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine gece saatlerinde giren şahıs, içerideki bozuk paraları çalarak kaçtı. İşletme çalışanlarının polise bildirmesi üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Zonguldak'ta 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden birinin, Kocaeli'de polis otosunda fenalaşarak hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan 2 polis ve bekçinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Elazığ'ın merkezinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada 1 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, annesini tedavi gördüğü hastanede bıçaklayıp silahla vurarak öldüren kişi tutuklandı. Zanlının, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasının ardından adli süreç başlatıldı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, bir aracın bagajında ve bir yolcu otobüsünün gizli bölmesinde saklanmış halde 7 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonucunda 2 otobüs şoförü, muavin ve araç sürücüleri de gözaltına alındı. Ayrıca, şahıslar üzerinde bulunan 2 adet silah ve araçlara el konuldu.
Erzincan polisi tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak akaryakıt taşıyan 2 tanker sürücüsü gözaltına alındı. Erzincan-Sivas karayolu üzerinde yapılan denetimlerde, Ş.Ö. ve Y.K. isimli şahısların kullandığı tankerlerde yapılan aramada, toplamda 28 bin 900 kilogram menşei belli olmayan karışımlı petrol türevi madde ele geçirildi. 2 şüpheli akaryakıt kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaat müteahhiti Reşat Mamik, otomobilinin içinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen Mamik kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.
Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası nedeniyle açlık ve susuzluktan ölen çocuk sayısının 31'e yükseldiği belirtildi. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise 50 binden fazla çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını açıkladı. Gazze Şeridi'ndeki saldırılar sonucunda evlerin yaklaşık yüzde 62'si hasar gördü veya yıkıldı ve nüfusun yüzde 75'inden fazlası yerinden edildi.
Bursa'da bir kadın, dükkan önünde duran zeytin bidonunu çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının önce müşteri gibi davrandığı, sonra da zeytin bidonunu alarak uzaklaştığı görülüyor.
Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen onlarca balık kıyıya vurdu. Vatandaşlar ise, gölden çok kötü koku yayıldığını söyleyerek yetkililerden çözüm istedi.
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