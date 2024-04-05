Kütahya\'da traktör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Ağrı'dan Erzurum'a uyuşturucu taşıyan araçta 2 kişi gözaltına alındı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla yaptıkları sokak çalışmalarında, Erzurum'a uyuşturucu götüreceği tespit edilen bir aracı durdurmak istedi. Ancak araç dur ikazına uymayarak kovalamaca başladı ve Eleşkirt ilçesine kadar devam etti. Araçta yapılan aramada 108 gram metamfetamin ele geçirildi ve araç içinde bulunan S.T ve A.K isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.