Kütahya\'da Uluslararası Aranan Hükümlü Yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın uluslararası kırmızı bültenle aranan hükümlü olduğu ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından gerçekleştirilen kimlik kontrolü sırasında şahsın ibraz ettiği kimliğin sahte olduğu belirlendi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda şahsın gerçek kimliği tespit edilirken, sorgulamada INTERPOL tarafından Kırmızı Bülten ile uluslararası düzeyde arandığı anlaşıldı.

Şahsın ayrıca "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 25 bin TL adli para cezasının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs hakkında sahte ve geçersiz kimlik kullanması nedeniyle "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan da adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs hakkında gerekli yasal süreç devam ediyor. - KÜTAHYA