Kütahya\'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen iki şüpheli yakalandı.
Yapılan kontrollerde, 2 parça halinde toplam 93,32 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KÜTAHYA
