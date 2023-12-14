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Kütahya'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı. Şahıslara adli işlem yapıldı ve yapılan aramalarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli şahıs mahkemeye sevk edildi.

Kütahya\'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
14.12.2023 - 08:37,
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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu sattığı tespit edilen ve evinde yapılan aramada, 1.42 gram uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu A.Ş. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu sattığı şahıslara kullanıcılıktan adli işlem yapıldı. Yakalamalarda ise, 7,05 gram metamfetamin, 7 adet extacy, 22.20 gram esrar, 91,7 gram bonzai ve 9 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Evinde 1.42 gram uyuşturucu madde ile yakalanan ve gözaltına alınan A.Ş. isimli şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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