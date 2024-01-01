Kütahya\'da Yapılan Uygulama ve Kontrollerde 21 Aranan Şahıs Yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 23-30 Aralık 2023 tarihleri arasında yaptığı uygulama ve kontroller açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliği tarafından 23-30 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan uygulama ve kontrollerde, 21 aranan 1 kayıp şahıs yakalandı. 4 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet fişek, 1 adet havalı tabanca ele geçirildi. 23,26 gram bonzai,1,95 gram metamfetamin, 1,52 gram esrar, 36 adet sentetik ecza hap, 1 adet payp ve 17 adet kesici alet ele geçirildi. 17 şahsa idari yaptırım tutanağı düzenlendi. 67 ticari taksi ve 51 motosiklet kontrol edildi. 1 hacizli araç yakalanırken, 4 araç trafikten men edildi. 5 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun çeşitli maddelerinden 22 bin 260 TL cezai işlem uygulandı. 5 işletmeye Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair kanuna muhalefetten idari işlem yapıldı. 2 işletmeye 4027 sayılı kanuna muhalefetten,1 işletmeye 4250 sayılı kanuna muhalefetten, 35 şahsa 5326 sayılı kanuna muhalefetten idari işlem yapıldı. 20 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı. 70 işletme, 55 okul ve çevresi kontrol edildi, 50 adet park ve bahçe denetimi yapıldı. Yapılan önleyici hizmet uygulamalarında 4 bin 79 şahıs bin 15 araç sorgulandı. - KÜTAHYA