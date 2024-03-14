Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünce yılbaşından bu yana yapılan trafik denetimlerinde toplam 97 bin 101 taşıt ve sürücünün denetlendiği bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2024 -13 Mart 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde toplam 97 bin101 taşıt ve sürücü denetlendi. Denetimlerde trafik mevzuatı dahilinde ihlali ve kusuru tespit edilen 340 araç ve sürücüye araç üzerinde kanuna aykırı teknik değişiklik yapmaktan, (modifiye, gürültülü egzoz) 299 sürücüye ses ve görüntü cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmaktan (yüksek sesle müzik yayını yapmaktan), 815 kişiye sürücü belgesiz, yetersiz sürücü belgesi ile yada sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak ve kullandırmaktan, 6 bin 7 sürücüye kırmızı ışık kuralını ihlal etmekten, 32 sürücüye drift yapmaktan, 376 sürücüye yasal sınır üzerindeki alkol etkisinde taşıt kullanmaktan, cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kütahya'da Yılbaşından Bu Yana 97 Bin 101 Taşıt ve Sürücü Denetlendi - Son Dakika
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri polisi, uzun süredir aranan S.E. ve Y.U. adlı zanlıları Konak ve Gaziemir ilçelerinde gerçekleştirdiği uygulamalar sonucunda kıskıvrak yakaladı. S.E. silahlı yağma suçundan 31 yıl 2 ay, Y.U. ise birden fazla kişi ile yapma suçundan 32 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranıyordu. Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti çıkan yangın, bir camide korku dolu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, camide maddi hasar oluştu. Yangının caminin imam odasındaki elektrik arızası sebebiyle çıktığı değerlendiriliyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sahur vakti bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda camide maddi hasar meydana geldi. Yangının ezan sistemindeki elektrik arızası sebebiyle çıktığı düşünülüyor.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yaşanan olayda, bir lise öğretmeni evde tartıştığı eşi ve kızını bıçaklayarak öldürdü. Tartışmanın sebebi henüz bilinmiyor. Polis, şüpheliyi şehir dışına kaçarken yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kadıköy'de seyir halindeyken şerit değiştiren bir taksi, sol şeritte ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, önünde ilerleyen bir servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yolda savruldu ve iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kadıköy ilçesinde seyir halinde olan bir taksi, aniden şerit değiştirerek sol şeritte ilerleyen bir otomobile çarptı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil önünde seyir halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs yolda savrulurken, iki sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzce'de 3 katlı evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında 4 kuruluk kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kaza sonucu biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kaza sonucu biçerdöver ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan bir kişi hayatını kaybetti. Biçerdöver sürücüsü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
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